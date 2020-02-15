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ليبيا: مقتل قيادي مرتزق في مواجهات ضد الجيش بطرابلس

السبت 15/فبراير/2020 - 10:00 ص
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المرتزق السوري شريف هلال
المرتزق السوري شريف هلال
وكالات
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قتل مرتزق سوري، يدعى شريف هلال الحمصي الشهير بـ "الهلالي" في المواجهات ضد الجيش الليبي في معارك طرابلس، حسبما كشف مصدر مطلع.

 

وبحسب موقع "أخبار ليبيا 24، قال المصدر إن"الهلالي من مواليد 1973، من سكان مدينة حمص سوريا، وقتل في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور مشروع الهضبة،  مساء الثلاثاء الماضي".

 

وأوضح المصدر المطلع، أن الهلالي قيادي ميداني في إحدى سرايا فصيل "السلطان مراد- الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا، والذي يقاتل مع قوات الوفاق في العاصمة طرابلس.

 

وأشار المصدر، إلى أن المرتزق التحق بصفوف قوات الوفاق في طرابلس قادماً من تركيا عبر مطار معيتيقة، في ديسمبر(كانون الأول) 2019، مقابل مرتب شهري يتراوح بين 2000 و2500 دولار شهرياً وبالإضافة إلى الجنسية التركية، وفي حالة مقتله يدفع مبلغ لذويه 35 ألف دولار.

 

ولفت المصدر إلى أنه لدى المرتزق الهلالي شقيق أكبر يدعى عميد عبدالمحسن هلال، عُرف بكنية سفاح حزب العمل الشيوعي في 1991.

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الكلمات المفتاحية

مقتل قيادي مرتزق ليبيا طرابلس الجيش الليبي

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