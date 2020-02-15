تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي





ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

يخوض ليفربول مواجهة هامة مساء اليوم السبت أمام ضيفه نوريتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-حراسة المرمى : أليسونخط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسونخط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - فابينهوخط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.