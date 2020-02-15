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تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوريتش سيتي

السبت 15/فبراير/2020 - 10:02 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
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يخوض ليفربول مواجهة هامة مساء اليوم السبت أمام ضيفه نوريتش سيتي في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"

واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : أرنولد - جوميز - فان دايك - روبيرتسون

خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - فابينهو

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة بفارق 22 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ساديو ماني رياضة تشكيل ليفربول الاخبارالرياضية اخبار الرياضة

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