ورقة "فالفيردي" تعود.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-







ويعود لخط الوسط البرازيلي أرثور ميلو ورقة المدير الفني السابق، إرنيستو فالفيردي بعد قدوم كيكي سيتين الذي فضل عدم الدفع به في المباريات الأخيرة منذ البداية.

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي.ويستقبل برشلونة مساء اليوم السبت ضيفه خيتافي على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".حراسة المرمى : تير شتيجينخط الدفاع : سيميدو - بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألباخط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونجخط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.