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ورقة "فالفيردي" تعود.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد خيتافي

السبت 15/فبراير/2020 - 09:59 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام خيتافي.

ويستقبل برشلونة مساء اليوم السبت ضيفه خيتافي على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - صامويل أومتيتي - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس - أرثور - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : أنسو فاتي - أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي.

ويعود لخط الوسط البرازيلي أرثور ميلو ورقة المدير الفني السابق، إرنيستو فالفيردي بعد قدوم كيكي سيتين الذي فضل عدم الدفع به في المباريات الأخيرة منذ البداية. 
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فالفيردي رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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