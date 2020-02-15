Advertisements
Advertisements
Advertisements

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

السبت 15/فبراير/2020 - 09:58 ص
Advertisements
صالح جمعة
صالح جمعة
محمد الصو
Advertisements
قدم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حلًا جديدًا من أجل تسهيل عملية رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

ويدرس مجلس الإدارة تحمل جزء من راتب صالح جمعة لاعب الفريق، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.

وكان صالح جمعة تلقى عرضا بقيمة 10 آلاف دولار شهريًا من أحد الأندية الفنلندية من أجل الحصول على خدماته لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، إلا أنه تحفظ على المبلغ وطلب زيادته.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أكد في وقت سابق أن النادي ينتظر تسويق اللاعب في الدوري الفنلندي، والذي ما زال عملية القيد فيه مفتوحة.

ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بقاء اللاعب بين صفوفه لعدم الاستفادة الفنية من خدماته، حيث أعلن في مؤتمر صحفي بأنه يفضل رحيل اللاعب لأحد الأندية، من أجل المشاركة أساسيًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عرض مغري رياضة حيلة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رانيا علواني تكسر الصمت وتهنىء الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ حوالي 18 ساعة

عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

منذ 37 دقيقة

ميركاتو الميرنجي| مفاجأة بشأن إنتقال مبابي لـ ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ نصف ساعة

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

منذ حوالي 17 ساعة

"أمطار وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم السبت

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

إغلاق 3 طرق صحراوية بسبب التقلبات الجوية.. تعرف عليها

منذ حوالي 3 ساعات

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر كمال يفجر مفاجأة عن مبلغ الـ 54 مليون جنيه إيرادات حسن شاكوش من "بنت الجيران"

06:43 ص

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي اليوم السبت 15-2-2020 في الدوري الإسباني

05:44 م

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

تعليق مفاجئ من عمرو أديب على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

10:04 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: عندما ينتقم الرؤساء

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليس منا من لم يحترم كبيرنا!

أحمد بلال
أحمد بلال

"صيدلة عين شمس" تعقد محاضرة حول فيروس كورونا

DMCA.com Protection Status