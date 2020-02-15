عرض مغري.. حيلة الأهلي للتخلص من صالح جمعة

قدم مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حلًا جديدًا من أجل تسهيل عملية رحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.



ويدرس مجلس الإدارة تحمل جزء من راتب صالح جمعة لاعب الفريق، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، للحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.



وكان صالح جمعة تلقى عرضا بقيمة 10 آلاف دولار شهريًا من أحد الأندية الفنلندية من أجل الحصول على خدماته لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، إلا أنه تحفظ على المبلغ وطلب زيادته.



وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، أكد في وقت سابق أن النادي ينتظر تسويق اللاعب في الدوري الفنلندي، والذي ما زال عملية القيد فيه مفتوحة.



ورفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بقاء اللاعب بين صفوفه لعدم الاستفادة الفنية من خدماته، حيث أعلن في مؤتمر صحفي بأنه يفضل رحيل اللاعب لأحد الأندية، من أجل المشاركة أساسيًا.