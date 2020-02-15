أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2020 في مصر





أسعار العملات اليوم





واصلت أسعار العملات اليوم السبت 15-2-2020 استقرارها في البنوك العاملة في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، وكانت أسعار العملات تشهد حالة من الاضطراب في البنوك خلال الفترة القلية الماضية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.





أسعار العملات اليوم في مصر





سجل سعر اليورو نحو 15.75 جنيه للشراء، و 15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني نحو 20.55 جنيه للشراء، و 20.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.22 جنيه للبيع، بينما سجل 51.60 جنيه للشراء، و 52.20 جنيه للبيع.



