جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 15 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد خيتافي

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 15 / 2 / 2020، أبرزها مباراة نوريتش سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ومباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"





أبو قير للأسمدة ضد حرس الحدود، تقام المباراة في تمام 2:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





الاتحاد السكندري ضد أسوان، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"





ساوثهامبتون ضد بيرنلي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





نوريتش سيتي ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"





أتالانتا ضد روما، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ24"





برشلونة ضد خيتافي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ25"





أميان ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.





جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"





أولمبيك آسفي ضد الاتحاد السعودي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ18"





الرائد ضد أبها، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





الفتح ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام 5:10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:10 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ15"





الإتحاد المنستيري ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 1.





النجم الرياضي بالمتلوي ضد الصفاقسي، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ16"





الوداد البيضاوي ضد الدفاع الجديدي، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.



