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رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصري

السبت 15/فبراير/2020 - 09:49 ص
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مجلة هرمس
مجلة هرمس
أية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن إدراج مجلة هرمس للعلوم الإنسانية والاجتماعية - التي يصدرها مركز اللغات والترجمة بالجامعة - على منصة بنك المعرفة المصري وإتاحتها للباحثين للاطلاع على الأبحاث العلمية المُحَكمة المنشورة بها.

وقال رئيس جامعة القاهرة، في بيان، اليوم السبت، إنه تم إتاحة 4 أعداد حتى الآن من المجلة على بنك المعرفة المصري، ويجرى حاليًا رفع وإتاحة باقي الأعداد، لافتًا إلى أن مجلة هرمس تصدر بعدة لغات، وتخاطب مختلف الثقافات العالمية حيث تؤكد قيم التنوع والتعددية، وتدعم التخصصات البينية، وتسير وفقًا لسياسات جامعة الجيل الثالث.

وأشار، إلى أنه تم تعديل شروط قبول الأبحاث بالمجلات العلمية التي يصدرها مركز اللغات والترجمة وفقًا لمعايير النشر بالمجلات الدولية، وإتاحتها على البوابة الرقمية للمجلات العلمية على موقع الجامعة.

ومن جانبها، قالت الدكتور شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة، إن مجلة هرمس تصدر منذ 10 سنوات حيث أنشأها الدكتور محمد الخشت أثناء فترة توليه إدارة مركز اللغات والترجمة عام 2010، مضيفة أن الدكتور الخشت هو رئيس تحرير المجلة منذ إنشائها وحتى الآن.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين، أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجلات العلمية للكليات والأقسام والمراكز العلمية والبحثية، وتعديل شروط قبول الأبحاث، وإصدار المجلات الدولية بالتعاون مع دور النشر الدولية، حيث أصدرت الجامعة خلال عام 2019 عددين من المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية "JHASS" بالتعاون مع مؤسسة النشر الدولية إيمرالد.

وكما حصلت مجلة الجامعة للأبحاث المتقدمة "JAR" على المركز الخامس على مستوى العالم، والمركز الأول في الشرق الأوسط، وتم إصدار 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا تابعة للكليات وهي كليات الدراسات الأفريقية والاقتصاد والعلوم السياسية والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية تابعة للكليات والأقسام العلمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، وتم إدراج 27 مجلة علمية ضمن بنك المعرفة المصري.
رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصري
رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصري
رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصري
رئيس جامعة القاهرة: إدراج مجلة "هرمس" على بنك المعرفة المصري
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الكلمات المفتاحية

مجلة هرمس رئيس جامعة القاهرة بنك المعرفة المصري

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