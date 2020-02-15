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"كورونا" يظهر في مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:41 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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أكدت تقارير إعلامية إسبانية اليوم السبت أن ريال مدريد سيعلن دعمه لضحايا فيروس كورونا في مباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها غدا الأحد.

وقال ميلشور رويز الإعلامي في إذاعة "كادينا كوبي": "يوم الأحد، قبل بداية مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو سيقف اللاعبون دقيقة صمت احتراما للصحفي المتوفي دافيد خيستاو". 

وتابع: "إضافة إلى ذلك، اللاعبون سيخرجون إلى الملعب وهم مرتدون أقمصة في دعم ضحايا فيروس كورونا في الصين".

ويلتقي ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ختام الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.
 

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كوروونا ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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