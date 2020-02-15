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سلطات مطار القاهرة توجه ضربة قوية للمهربين

السبت 15/فبراير/2020 - 09:42 ص
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مطار القاهرة
مطار القاهرة
الفجر
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ألقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي صباح اليوم السبت، القبض على مواطن مصري، حاول تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر، في أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من باريس.

وجاء ذلك بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، قال: إنه بناء على إخبارية سرية مشتركة من إدارة البحث الجنائي بالمطار وإدارة الجمارك، بورود معلومات عن محاولة راكب مصري قادم من باريس، وتم الاشتباه به حيث تم العثور على 350 قرص ترامادول، أخفاها داخل الجاكيت الذي يرتديه.

وأضافت أنه بالتفتيش الذاتي، الذي أجراه عبد اللطيف الحسيني، وعماد صلاح، مأمورا الجمرك، تحت إشراف أمير أحمد مطر، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، عثر على الأقراص.

وأمر الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة للتحقيق.

وكانت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت من إحباط تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش بحوزة راكب هولندي الجنسية من أصل مصري، قادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 القادمة من أمستردام.

وبتفتيش الراكب تبين وجود قطعتي حشيش وزن القطعة 20 جراما، و60 قرص ترامادول، وكيس بداخله كمية من أقراص الإكستازي المخدرة بوزن 25 جراما، وكيس بداخله كمية من أقراص الآيس المخدرة بوزن 20 جراما، والجميع مخبأة داخل جوارب مخبأة بين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رقم 21 لسنة 2020 بالواقعة، وترحيل الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة.
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