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بمناسبة عيد الحب.. هيثم شاكر يوجه رسالة شكر لجمهوره

السبت 15/فبراير/2020 - 09:40 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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وجه الفنان هيثم شاكر رسالة شكر لمحبيه بمناسبة عيد الحب،، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر هيثم صورة جديدة له،وعلق على الصورة قائلاً :"في عيد الحب السنة دي حابب أشكر كل الناس اللي حبهم وإحتياجهم ليا كان سبب إني ابقى متمسك بالحياة و أعدي فترة من أصعب فترات حياتي،
شكرًا".


وفي سياق آخر، يُشار أن الفنان هيثم شاكر يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في مسلسل "حب عمري"، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي،إخراج عبدالعزيز حشاد.

مسلسل "حب عمري" يعد أولى بطولات هيثم شاكر في الدراما التلفزيونية نجاحه الكبير في مسلسل "أرض جو"الذي عرض في السباق الرمضاني لعام ٢٠١٧ .

مسلسل "حب عمري" سامح الصريطي،ميدو عادل،سهر الصايغ، منة فضالي،أماني كمال، محمد مهران،أحمد كرارة، حنان سليمان.
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