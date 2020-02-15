"مفيش داعي للماسكات".. نصيحة وزيرة الصحة لطلاب المدارس

أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن رفضها ارتداء الطلاب "ماسكات" في المدارس خوفا من انتقال العدوى، معقبة: "مفيش داعي للماسكات".



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الجمعة، إلى أن "الماسك" يستخدم في حالة مخالطة مريض، فضلا على أن الطلاب يستخدمونه بطريقة خاطئة قد تضرهم.



وأضافت، أن الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي، والتغذية السليمة، معقبة: "إللي عنده نزلة برد يستريح في بيته ويتغذى كويس"، منوهة بأنه لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر أو ارتداء ماسكات في المدارس، مؤكدة أي مستجدات سيتم اطلاع الرأي العام عليها، معلقة: "إحنا دولة شفافة جدًا".







ونوهت بأنه لا يوجد أي توصية بتعطيل المدارس في مصر أو ارتداء ماسكات في المدارس، مؤكدة أن أي مستجدات سيتم اطلاع الرأي العام عليها "إحنا دولة شفافة جدًا".



أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن رفضها ارتداء الطلاب "ماسكات" في المدارس، خوفا من انتقال العدوى، معقبة: "مفيش داعي للماسكات".وأشارت خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن "الماسك" يستخدم في حالة مخالطة مريض، فضلا على أن الطلاب يستخدمونه بطريقة خاطئة قد تضرهم.وأضافت أن الأفضل أن يتعرض الأطفال للهواء النقي، والتغذية السليمة، معقبة: "اللي عنده نزلة برد يستريح في بيته ويتغذى كويس".