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معلنة موجة طقس سيئة مقبلة.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

السبت 15/فبراير/2020 - 09:03 ص
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الطقس
الطقس
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن حالة الطقس مستقرة، حيث يسود طقس دافىء نهارا، شديد البرودة ليلا، فضلا عن اعتدال حركة الملاحة البحرية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن هناك هدوء في حركة الرياح، وهناك فرص لسقوط أمطار على محافظات الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار.

وأضاف أن الطقس سيشهد تقلبات جوية محتملة خلال الأيام المقبلة، حيث هناك انخفاض في درجات الحرارة، ناصحا المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميا لمعرفة تفاصيل التقلبات الجوية.
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