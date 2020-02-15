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موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول أمام نوريتش سيتي اليوم 15-2-2020 بالدوري الإنجليزي الإنجليزي

السبت 15/فبراير/2020 - 12:37 ص
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ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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يستضيف اليوم السبت نادي نوريتش سيتي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " تمام نظيره نادي نوريتش سيتي اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب نادي نوريتش سيتي الدولي.


وتذاع المباراة بين نادي نوريتش سيتي أمام نظيره نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف.


ويدخل نادي ليفربول المباراة وهو في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 25 جولة بعيدا عن صاحب المركز الثاني نادي مانشستر سيتي بفارق 22 نقطة بينما يحتل نادي نوريتش سيتي المركز الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.
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