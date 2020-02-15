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استشاري بـ"الصحة العالمية" يوجه رسالة للمصريين بعد ظهور إصابة بـ"كورونا"

السبت 15/فبراير/2020 - 12:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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علق الدكتور أمجد الخولي، استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، على ظهور أول حالة "أجنبية" مصابة بكورونا بمصر، قائلًا إن حمل الشخص لفيروس كورونا لا يعني إصابته بالمرض، ومن الممكن بعدها أن يشفى منه تمامًا بدون أدوية؛ لأنه لا يظهر أعراض عليه.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الجمعة، أن الحالات التي تكون بدون أعراض، مثل حالة الأجنبي التي وجدت بمصر، تكون غير قادرة على نشر العدوى.

وأشار استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إلى أن وزارة الصحة المصرية تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مطمئنًا المواطنين: "لا يوجد أي مبرر للقلق، ولكن يجب الحفاظ على النظافة الشخصية".
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الكلمات المفتاحية

منظمة عالمية مصر كورونا أول حالة مصابة بكورونا

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