سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2020

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، استقرار في بداية تعاملات اليوم السبت 15-2-2020، بعد هدواء تحركات اسعار الذهب العالمية، وسط ترقب لارتفاعه تخوفا من انتشار فيروس كورونا .





أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2020

سجل سعر عيار 21 نحو 687 جنيها للجرام.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 588.9 جنيه،

. و بلغ عيار 24 نحو 785 جنيها للجرام.

و سجل سعر الجنيه الذهب 5496 جنيه.

أسعار الذهب العالمية :

وعلي صعيد أسعار الذهب العالمية فقد تراجع الذهب من ذروة ما يزيد عن أسبوع يوم الجمعة في الوقت الذي تنامي فيه الإقبال على الأسهم بفعل آمال بشأن إجراءات عالمية لتخفيف أضرار تفشي فيروس كورونا، لكن تسجيل حالات إصابة جديدة كبح خسائر المعدن.، حيث ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1575.35 دولار للأوقية

سعر جرام الذهب يرتفع 2 جنيه الأسبوع الماضي :

وقال تجار بشعبة الذهب إن سعر جرام الذهب في مصر زاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 2 جنيه.