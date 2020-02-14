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الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:42 م
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يلاقي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة المؤجلة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live ويقام اللقاء بين الأهلي والمصري عند الساعة الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب المكس في الاسكندرية. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة أون لاين kora online يحتل الأهلي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، بعدما فاز في جميع مبارياته، مسجلا 40 هدفًا، حيث لم تستقبل شباكه سوى ثلاثة أهداف فقط. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot بينما يتواجد المصري في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، من 5 انتصارات والتعادل في مثلهم والخسارة في مثلهم أيضًا، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 15هدفًا. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة ستار kora star الأهلي في آخر لقاء له حقق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز يلا شوت yalla shoot فيما حقق الفوز بثلاثية نظيفة أيضًا أمام نظيره وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. مشاهدة مباراة الأهلي والمصري بث مباشر اليوم في الدوري المصري الممتاز كورة لايف kora live القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري تنقل المباراة بين الأهلي والمصري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز على قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
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