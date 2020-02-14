Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15-2-2020 بعد خسارته 6 قروش

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:57 م
Advertisements
أسعار الدولار اليوم السبت 15-2-2020
أسعار الدولار اليوم السبت 15-2-2020
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14-2-2020، استقرار في تعاملات البنك المركزي وجميع البنوك، وسط توقعات بأن يستكمل الجنيه ارتفاعاته أمام العملة الخضراء بدعم من استمرار ارتفاعات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

 

أسعار الدولار اليوم السبت 14-2-2020 :

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء 

15.74 جنيه للبيع 

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع 

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع.

 

 بلومبرج  الجنيه يرتفع 2% أمام الدولار منذ بداية عام 2020 :

و ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

 

الدولار يهوي 6 قروش الأسبوع الماضي

وكان سعر صرف  "الدولار" مقابل الجنيه قد هوي بقيمة 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ ليصل سعره بالبنك المركزي، إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدلار الدولار يخسر 6 قروش اسعار الدولار اليوم السبت اسعار الدولار أسعار الدولار

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مصيبة دوري الأبطال.. كارثة تهدد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بيان رسمي.. تعرف على أول مصاب بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 5 ساعات

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 26-10-2019 .. الجنيه المصري يسجل أعلى مستوياته ممنذ عامين

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 23-11-2019.. العملة الامريكية تستقر في بداية التعاملات الاسبوعية

اسعار الدولار في السوق السوداء اليوم السبت وتوقعات سعر الدولار الفترة القادمة

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 22-12-2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 26-12-2019

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

05:44 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

10:53 م

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

08:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status