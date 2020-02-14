أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15-2-2020 بعد خسارته 6 قروش

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 14-2-2020، استقرار في تعاملات البنك المركزي وجميع البنوك، وسط توقعات بأن يستكمل الجنيه ارتفاعاته أمام العملة الخضراء بدعم من استمرار ارتفاعات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية.

أسعار الدولار اليوم السبت 14-2-2020 :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

15.67 جنيه للشراء

15.77 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.68 جنيه للشراء.

15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الأفريقي

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.66 جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع.

بلومبرج الجنيه يرتفع 2% أمام الدولار منذ بداية عام 2020 :

و ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصرى مستمر فى تقديمه أداء قويًا هذا العام، مدعوما بصعوده أكثر من 2 % أمام الدولار الأمريكى، ليصبح أحد أفضل العملات العالمية أداء خلال العام الجارى 2020 ، مضيفا إنجازا آخر إلى إنجازات العام الماضي، بعد انضمامه لقائمة أفضل ثلاث عملات عالمية أداء في نهاية العام الماضي "2019".

الدولار يهوي 6 قروش الأسبوع الماضي

وكان سعر صرف "الدولار" مقابل الجنيه قد هوي بقيمة 6 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ ليصل سعره بالبنك المركزي، إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بعدما كان قد سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع.