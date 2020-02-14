هاني شاكر يطرب الحضور بحفل عيد الحب بدار الأوبرا المصرية

تألق المطرب هاني شاكر، في حفل عيد الحب الذي يقام على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا تحت رئاسة الدكتور مجدي صابر .





وبدأ هاني الحفل بحبك انا بمصاحبة المايسترو محمد الموجي ياليها مجموعة متنوعة من أغانيه، بدأها بأغنية "مصر بالنسبة لك إيه"، وبعدها قدم أغنية أمرك ياحبيبى إيه، ونسيانك صعب أكيد، وأول قلبك ماخان، ووعد مني، وياريتني، وأغنية بأمر الحب للعندليب عبد الحليم حافظ. ورفع الحفل شعار كامل العدد.