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بعد ظهور أول إصابة في مصر.. تعرف على طرق الوقاية من "كورونا" وأسباب انتشاره

السبت 15/فبراير/2020 - 12:18 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المصرية منذ ساعات قليلة ظهور أول حالة مصابة بفيروس كورونا في مصر، بعد أن تم عمل التحاليل اللازمة وتبين أنها إيجابية، ما تسبب في قلق الكثير من الأشخاص، ونرصد لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية والأعراض المصاحبة له.

ما هو فيروس كورونا؟
 فيروس كورونا " Coronavirus" هو ميكروب صغير الحجم، ويعد أحد أنواع الفيروسات المنتشرة حاليًا، ويوجد منه أنواع مختلفة، وعند الإصابة به يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وتختلف أعراضه عند الأشخاص بين خفيفة ومتوسطة، وظهرت أول كورونا في عام 1937 ميلادية، في الطيور وتسبب في نفوق الكثير من مخزون الدواجن في هذا الوقت، وظهر نوعًا جديدًا منه في عام 2019، بدأ في الصين وسمي بفيروس ووهان وموخرًا عرف بفيروس كورونا المستجد.

أعراض فيروس كورونا
1- ظهور سيلان بالأنف.
2- الإصابة بالحمى.
3- سعال شديد "كحة".
4- الشعور بالصداع بشكل متفاوت.
5- الالتهاب بالحلق.
6- مشاكل بالجهاز التنفسي منها "الالتهاب الرئوي، القصبات".
7- الإسهال بشكل مفرط، وتعرق أثناء النوم، والشعور بالبرودة.
8- فقدان الشهية.
9- وجع بأجزاء متفرقة من الجسم.

طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد وتجنب العدوي به:
1- تجنب لمس العينين والأنف والفم إلا عند تنظيف اليدين جيدًا.
2- تجنب الإقتراب بالمرضى وبالأخص الذين تظهر عليهم أعراض البرد، مثل الرشح وارتفاع درجة الحرارة.
3- استخدام الكمامات الطبية في الأماكن التي يكثر فيها التجمعات والأماكن المغلقة، حيث أنه ينتقل عن طريق التنفس.
4- غسل الأدوات الشخصية عند مقابلة شخصًا مريضًا.
5- استخدام المواد المعقمة التي تقضي على البكتيريا عند غسل اليدين.

الوقاية من انتقال العدوى للآخرين فى حاله إصابة أحد الأشخاص بكورونا:
1- تجنب الاحتكاك المباشر.
2- عزل المصاب في غرفه خاصة وعدم الإقتراب منه.
3- تعقيم الأماكن التي تواجد بها الشخص المصاب.
4- تغطية الفم والتخلص من الكمامات في الاماكن المخصصه وغسل اليدين بشكل جيد.

طرق انتشار عدوى فيروس كورونا:
 1- مصافحة الأيدي.
2- التلامس بين الأفراد والمصابين بين بالفيروس.
3- انتقال الرذاذ من الشخص مصاب بفيروس كورونا إلى شخص سليم.
4- لمس العينين أو الأنف أو الفم بعد لمس أسطح مصابة بفيروس كورونا.
5- الانتقال عن طريق البراز.
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