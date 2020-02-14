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إيهاب جلال: المصري كان الأفضل أمام الأهلي.. والنتيجة عكس سير المباراة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:47 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، على أن خسارة فريقه اليوم أمام الأهلي جاءت على عكس سير اللقاء تمامًا.


وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراةمؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز


وأضاف جلال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"النتيجة جاءت على عكس سير اللقاء، كنا الأفضل في المباراة".


وتابع :"التغييرات لم تساعد فريقي خلال مجريات اللقاء، وأشكر اللاعبين على ما قدموه رغم الخسارة".


وواصل :"من الممكن أن تحل تقنية الفيديو مشاكل التحكيم، ونتمنى تطبيقها".
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