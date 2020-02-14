أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر في مصر





كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد الأمريكية ومدير برنامج السمنة المرضية، عن عزم مصر إنشاء مركز طبي عالمي للسكر بالتعاون مع جامعة هارفارد في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه سيكون من أكبر مراكز مرض السكر في العالم.وأوضح "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المركز سيكون على النظام الأمريكي وسيشمل على مستشفى تعليمي ضخم فضلًا عن جامعة طبية متكاملة.وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية إلى أن المركز سيستقطب كفاءات من الخارج في المجال الطبي، معقبًا: "كنت أحلم بهذا المشروع منذ 20 عاما".