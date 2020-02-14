Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر في مصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:19 م
Advertisements
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور أسامة حمدي أستاذ السكر بجامعة هارفارد الأمريكية ومدير برنامج السمنة المرضية، عن عزم مصر إنشاء مركز طبي عالمي للسكر بالتعاون مع جامعة هارفارد في العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى أنه سيكون من أكبر مراكز مرض السكر في العالم.

وأوضح "حمدي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن المركز سيكون على النظام الأمريكي وسيشمل على مستشفى تعليمي ضخم فضلًا عن جامعة طبية متكاملة.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية إلى أن المركز سيستقطب كفاءات من الخارج في المجال الطبي، معقبًا: "كنت أحلم بهذا المشروع منذ 20 عاما".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مركز طبي عالمي مرض السكر جامعة هارفارد أستاذ السكر

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد مصيبة دوري الأبطال.. كارثة تهدد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

منذ حوالي 8 ساعات

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 5 ساعات

بيان رسمي.. تعرف على أول مصاب بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أستاذ بـ هارفارد: شخص من كل 5 في مصر مصاب بالسكر

أسامة حمدي: 30% من المصريين ينضمون إلي مرضي السكر كل 5 سنوات

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف كيفية الشفاء من مرض "السكر"

أستاذ أمراض باطنة: المشي نصف ساعة يوميا يخلص الجسم من الدهون ويقلل خطر الإصابة بالسكر

أسامة حمدي: 95% من أسباب الإصابة بالسكر السمنة والوراثة

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لـ مرضى السكر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

05:44 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

10:53 م

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

08:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status