محمد علي رزق يعلن انفصاله عن الإعلامية سارة فهيم

نشر الفنان محمد علي رزق، بوست على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أعلن من خلاله انفصالة عن زوجتة المذيعة سارة فهيم.



وكتب "علي رزق"، في المنشور الذي أعلن من خلاله انفصاله عن زوجته سارة "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.. أنا انفصلت أنا وسارة، الحمد لله علي كل شيء، شكراً ليكي كنتي خير زوجة، دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوني خير.



يذكر أن محمد علي رزق، ممثل مصري، ولد في 15 ديسمبر 1986، خريج كلية الآداب، كان أول أعماله مسلسل (المغامرون) عام 2003 من إنتاج قطاع الأطفال، ثم مسلسل (مؤسسة شهر العسل) عام 2003، ومسلسل (هيمة - أيام الضحك والدموع) عام 2008، ومن أبرز أعماله فيلم (الحرب العالمية الثالثة) عام 2014.