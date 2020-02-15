على طريقتها الخاصة.. ساندي تروج لأغنية على خشبة المسرح









ونشرت ساندي، بوستر الأغنية عبر "إنستجرام" معلقة: "اسمعوا أغنية علي خشبة المسرح، الأغنية الخمسة من ألبوم إتنين في واحد دلوقتى على كل التطبيقات الموسيقية واشتركوا بقناتي الرسمية علي يوتيوب واستنوا الڤيديو كليب".



ونالت الصورة الكثير من التفاعل من قبل متابعيها ومن أبرز التعليقات الأغنية تجنن.



يشار إلى أن آخر أعمال ساندي ألبومها الجديد اتنين في واحد ويضم الألبوم 8 أغاني وتعاونت من خلالهم مع مجموعة كبيرة من الملحنين والموزعيين والشعراء



جدير بالذكر أن ساندي طرحت ڤبديو كليب ماتتسابش عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وهي من فيلم عيش حياتك

أغنية ما تتسابش كلمات باسم عادل، الحان محمد يحيي وتوزيع إسلام زكي.





روجت الفنانة الشابة ساندي، لأغنيتها الجديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".