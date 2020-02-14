قبل القمة.. سيد عبد الحفيظ يعلن حالة الطوارئ في الأهلي بقرار مفاجئ

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الفوز مباراة المصري البورسعيدي.

وفضل عبد الحفيظ تواجد حظر إعلامي على اللاعبين لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة في شهر فبراير.

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم من الفوز في 15 مباراة متتالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.