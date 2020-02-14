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فايلر يرفض الراحة فى الأهلى بعد الفوز على المصري

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:03 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد.

وقرر المدرب السويسري استئناف الفريق الأحمر للتدريبات غدًا السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة في بداية الاستعداد لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام بالإمارات.

وواصل الأهلي انتصاراته في الدوري بالفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة جمعهم من الفوز في 15 مباراة متتالية.

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