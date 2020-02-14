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فايلر: حققنا الأهم من مباراة المصري.. وهذه أسباب عدم الاعتماد على بادجي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:03 م
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رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي نبوي
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قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر حقق الأهم في مباراة اليوم أمام المصري ونجح في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"هذه ليست أفضل مباراتنا والمباراة كانت غريبة كنا في البداية الأفضل وبعد الـ15 دقيقة مستوانا هبك، وبعد ذلك كانت السيطرة للفريق المنافس".

وأشار :"من الأفضل الفوز وحصد النقاط الثلاث، ولست راضيا على الأداء لكن في النهاية نجحنا في الفوز".

وتابع :"اللاعبون لديهم حالة من التعب وأثر عليهم في الملعب، حققنا الأهم وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

وأوضح :"لم أبلغ اللاعبين المهددين بالإيقاف وأحذرهم من الالتحامات، لأنهم لاعبون كبار ومحترفون ويعلمون جيدًا ما يطلب منهم في اللقاء".

واستطرد :"أرفض التعليق على عدم مشاركة صالح جمعة رغم منح الفرصة لجميع اللاعبين في الفريق".

وعن عدم مشاركة أليو بادجي :"هذه هي وجهة نظر فنية الفريق به مجموعة اللاعبين وأعتمد عليهم، بادجي يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتأقلم مع الفريق".

وأتم حديثه :"بادجي لا يزال لديه مستقبل مع النادي، اللاعبون لا بد أن يكونوا جاهزون وأختار اللاعب الجاهز لكل مباراة".



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