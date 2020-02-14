الصحة تكشف موعد انتهاء الحجر الصحي للعائدين من الصين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك متابعة دقيقة للمصريين العائدين من ووهان الصينية، ومن المقرر أن تنتهي مدة الحجر الصحي لهم صباح الإثنين المقبل.



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن فرق التمريض تتابع العائدين من الصين بالحجر الصحي على مدار الساعة.



وأضافت وزيرة الصحة، أن الاحتياجات الطبية للعائدين من الصين هى الاحتياجات العادية، مثل ضبط السكر، وغيرها من الأمور العادية، موضحة أنه سيغادر المصريون العائدون من الصين الحجر الصحي بعد إجراء كافة التحاليل يوم الإثنين صباحًا.

