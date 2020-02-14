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البورصة تخسر 11 مليار جنيه في تعاملات الأسبوع

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:50 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسط خسائر بلغت 22 مليار جنيه في رأسمالها السوقي.

وهبط مؤشر الرئيسي " egx30"  بنسبة 1.75% ليصل إلى مستويات 13859.45 نقطة، وتراجع مؤشر" egx70" محدد الأوزان بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوي 1266.53 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا " egx100"  بنسبة 1.20% ليغلق عند مستويات 1384.09 نقطة.

 

وخسر رأسمال السوقي نحو 11.9 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 700.7 مليار جنيه مقابل مستويات 712  مليار جنيه فتح تداولات الأسبوع عندها.

 وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 707مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية .

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.14 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 834 مليون ورقة منفذةعلى 102 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي

هذا و قد استحوذت الأسهم على 67.36 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت

قيمة التداول للسندات نحو 33.63 % خلال الأسبوع

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