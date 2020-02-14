الخارجية: لا يوجد ملاحظات جوهرية على صيغة اتفاق سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يوجد حديث عن ملاحظات جوهرية بشأن مفاوضات سد النهضة، متابعًا: "لا يوجد أي ملاحظات جوهرية على صيغة الاتفاق بشأن السد، وكافة الملاحظات شكلية".



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة يعقب أحد الأطراف على بعض الملاحظات الشكلية فيه.



وأشار وزير الخارجية، إلى أنه بعد التوقيع من كافة الأطراف على سد النهضة يصبح الاتفاق ملزم برعاية دولية للجميع.

