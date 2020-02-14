Advertisements
Advertisements
Advertisements

على طريقة الصعايدة.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بعيد الحب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:58 م
Advertisements
فتحي عبدالوهاب
فتحي عبدالوهاب
سيدة صادق
Advertisements
نشر الفنان فتحي عبدالوهاب، صورة لة وهو يرتدي الملابس الصعيدية   وذالك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "عبد الوهاب" على الصورة بروح من الفكاهة والسخرية من الحب والمرتبطين والفلانتين داي قائلا: "الفلانتين دا حداكم عندنا إسمه الليلة الكبيرة" #مولد_سيدي_الحبوب".

تفاعل معة الكثير من الجمهور بروح من الضحك والفكاهة وقامو بالتعليق قائلين " دمك خفيف جداً، حلوة حلوة، عالمي يا صعيدي إنت"


يذكر أن فتحي عبد الوهاب يعرض لة فيلم لص بغداد بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، صلاح عبدالله وهو فيلم تأليف " تامر إبراهيم"، وإخراج "أحمد خالد موسب وهو فيلم كوميدي تدور أحداثة في جو الأكشن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم كبار مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام فلانتينو الفلانتين داي افلام العيد اخبار الفن

أخبار تهمك

رسالة نارية من رئيس الزمالك لنجم الفريق السابق بسبب هجومه على الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد مصيبة دوري الأبطال.. كارثة تهدد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 14 فبراير: الريال ينقض على هدف ميسي.. تحديد بديل كاسيميرو.. صدمة جديدة بشأن حلم زيدان.. بشري سارة للملكي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

يوتيوب مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر IN SPORT يلا شوت MATCH رابط ماتش الاهلي NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

بيان رسمي.. تعرف على أول مصاب بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مرتضي منصور بعد تتويج الزمالك بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

4 رسائل نارية من مرتضي منصور بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الاهلي والمصري بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الاهلي الآن

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

منذ حوالي 8 ساعات

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يهاجم معلق مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعرف على جنسية أول مصاب بكورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

فتحي عبدالوهاب يشارك في فليم "لص بغداد"

محمد إمام يصور مشاهد أكشن "لص بغداد" بعزبة المسلمي

محمد إمام يشوق جمهوره لـ"لص بغداد": "ماتعملش زيه قبل كده"

أبطال "لص بغداد" يصورون عدة مشاهد في شبرامنت

بهذه الإطلالة.. محمد إمام يعرب عن سعادة بمفاجأة زوجته

نجوم الفن في تحدي الضحك.. محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:44 م

يلا شوت ALzamalk مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط الترجي الرياضي والزمالك مباشر السوبر الافريقي kora live

مدرب الأهلي يوجه رسالة للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

10:49 م

مشاهدة مباراة الزمالك الان مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم اون لاين | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر بدون تقطيع | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة | مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

05:44 م

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 14 فبراير: 111 مليون تحسم صفقة القرن للبرسا.. حرب مع الريال على الصفقة النارية.. صفقة تبادلية كبري مع يوفنتوس

10:53 م

قبل موقعة ريال مدريد.. قرار رسمي بحرمان مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

08:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status