على طريقة الصعايدة.. فتحي عبد الوهاب يحتفل بعيد الحب

نشر الفنان فتحي عبدالوهاب، صورة لة وهو يرتدي الملابس الصعيدية وذالك عبر حسابة الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "عبد الوهاب" على الصورة بروح من الفكاهة والسخرية من الحب والمرتبطين والفلانتين داي قائلا: "الفلانتين دا حداكم عندنا إسمه الليلة الكبيرة" #مولد_سيدي_الحبوب".



تفاعل معة الكثير من الجمهور بروح من الضحك والفكاهة وقامو بالتعليق قائلين " دمك خفيف جداً، حلوة حلوة، عالمي يا صعيدي إنت"





يذكر أن فتحي عبد الوهاب يعرض لة فيلم لص بغداد بطولة محمد إمام وياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن، أمينة خليل، صلاح عبدالله وهو فيلم تأليف " تامر إبراهيم"، وإخراج "أحمد خالد موسب وهو فيلم كوميدي تدور أحداثة في جو الأكشن.



