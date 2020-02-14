From here.. أجمل صور ورسائل المعايدة في احتفالات عيد الحب 2020 Happy Valentine day

عيد الحب 2020 Happy Valentine day.. يحتفل العالم اليوم بذكرى "فالانتين" اليوم الموافق الـ14 من فبراير 2020 وهو اليوم الذي شهد مقتل القديس "فالانتين" الذي ساعد الشباب على الزواج في أوائل القرن الثالث الميلادي، بعد إصدار الإمباراطور قرارًا بمنع الزواج.





أجمل رسائل عيد الحب 2020 Happy Valentine day





ويزداد بحث الكثيرون في عيد الحب 2020 Happy Valentine day عن أجمل وأجدد الرسائل والصور التي يستخدمها العشاق في هذه المناسبة السنوية.





أسباب الاحتفال بـ عيد الحب 2020 Happy Valentine day





ويحتفي المتزوجين سواء الكبار أو الشباب بمناسبة عيد الحب 2020 Happy Valentine day، وليس الأحباب فقط، ويعد اللون الأحمر من أكثر ما يميز هذه المناسبة الرائعة، وكذلك هدايا عيد الحب التي غالباً ما يكون اللون الأحمر مسيطر عليها مثل الدباديب، وغيرها من الوسادات المليئة بالقلوب، ونترككم الآن للاختيار من بين أجمل رسائل عيد العشاق للمتزوجين والأحباب.





وبمناسبة عيد الحب 2020 Happy Valentine day نوفر لقم عبر موقعنا الفجر الإلكتروني، أجمل وأرق الرسائل والكلمات لهذه المناسبة:





- كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم بوسط القلب مسكنكم وبعيد الحب اهنيكم.





- باقة ازهار وورود .. وسلة بخور وعود .. والعيد عليكم يعود .. وكل عام وانتم بخير.





- في مساء ساهر مع نجم ساهر أرسل باقة ورد حب عاطر لأغلى من مر على الخاطر.





- أسمعك تمشى وسط قلبي وأناجيك، والناس تحسب مشيك دق قلبي.





- أرسلت شمعة تنور لك ..رجعت لي زعلانه ! قلت لها ليه؟ قالت إزاي ترسلني لقمر من نور .





- اضحك لان العمر فاني .. ابتسم إياك تنساني .. اضحك لان الهنا لحظة .. ابتسم يا سئيل عشاني .





- بكت السماء الصافية الزرقاء .. فسقطت منها دمعتان .. فأنبتت الأرض وردتان .. بسمتك وطيبه قلبك.





- أرسلك همسة حب تغنيلك لهفة قلبى تناديلك دمعة حزن تشكيلك أحلى بوسة على خدك أهديلك.





أجمل صور عيد الحب 2020 Happy Valentine day للأحبة والعشاق:







