Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلتقي فريق النصر أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر والشباب، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك الشباب 25 نقطة بالمركز الثامن.

موعد مباراة النصر والشباب اليوم
تقام مباراة النصر والشباب في تمام الساعة 05:25 مساءاً بتوقيت القاهرة، و06:25 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي
تذاع مباراة النصر ونظيره فريق الشباب عبر قناة  KSA Sports 1 HD، على أن يتولى فارس عوض التعليق على اللقاء.
الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6
Advertisements

أخبار تهمك

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

منذ حوالي 5 ساعات

ارتدى ملابس "حريمي" ونقابًا وذبحه.. تفاصيل صادمة في مقتل شاب داخل "سنترال" بالجيزة (صور)

منذ يوم

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

منذ ساعة الا ربع

عاجل| تطورات جديدة في مباحثات سد النهضة.. "الخارجية" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. وزارة الخارجية تكشف عن موعد توقيع اتفاق سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

07:54 ص

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

11:56 ص

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

10:10 م

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status