مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم

يلتقي فريق النصر أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.





وتقام مباراة النصر والشباب، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.





ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك الشباب 25 نقطة بالمركز الثامن.





موعد مباراة النصر والشباب اليوم

تقام مباراة النصر والشباب في تمام الساعة 05:25 مساءاً بتوقيت القاهرة، و06:25 بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ونظيره فريق الشباب عبر قناة KSA Sports 1 HD، على أن يتولى فارس عوض التعليق على اللقاء.

الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6