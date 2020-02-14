بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم بتاريخ 14-2-2020 NOW الجمعة









يلاقي النصر نظيره الشباب، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.









ويقام اللقاء بين النصر والشباب عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.





يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.





وكان لقاء الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين الذي جمع بين النصر والشباب قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.





النصر تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره السد القطري في اللقاء السابق له ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





بينما تلقى الشباب الخسارة أمام نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6

الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6