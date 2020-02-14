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بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:17 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تابع مباراة النصر ضد الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع ميركاتو داي..
مهاب زايدمنذ 32 دقيقة

 
شاهد مع موقع ميركاتو داي البث المباشر لمباراة النصر والشباب في أهم مباريات اليوم الجمعة 14-2-2020 لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدورى السعودى “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين“.

المباراة التي ستذاع على قناة الرياضية السعودية 1 بتعليق المتميز “فارس عوض”، ستنطلق في تمام الساعة 15:25 بتوقيت جرينتش، 17:25 بتوقيت مصر، 18:25 بتوقيت السعودية، على استاد “الأمير فيصل بن فهد” بمدينة الرياض.

يستضيف الشباب فريق النصر في أقوى مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، وسيسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز من اجل تعويض خسارته الجولة الماضية امام فريق “الفيصلي” بنتيجة (2-1).


 
على الجانب الآخر سيسعى فريق النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 35 نقطة إلى تحقيق الفوز ومواصلة اللحاق بـ”الهلال” متصدر جدول الترتيب.

شاهد البث المباشر لمباراة النصر والشباب اليوم
الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6
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