مشاهدة مباراة العدالة والتعاون بث مباشر اليوم 14-02-2020 رابط التعاون ضد العدالة مباشر بدوري الأمير محمد بن سلمان









يلتقي مساء الغد فريق العدالة مع نظيره التعاون وذلك في إطار لقاءات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الأمير عبد العزيز بن جلوي بالأحساء.





مشاهدة مباراة العدالة والتعاون

ويسعى أصحاب الأرض فريق العدالة إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة وانعاش آماله في البقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل.





بث مباشر العدالة والتعاون

ويحتل العدالة المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعد مرور 17 جولة من عمر المسابقة ، حقق خلالها فوزين وتعادل في ستة مباريات وخسر تسعة لقاءات.





ويعول فريق العدالة على خدمات مهاجمه المدغشقري كارلوس اندريا ومدافعه مرتضى البريح من أجل تحقيق الانتصار في المباراة.





على الجانب الآخر يسعى فريق التعاون إلى تحقيق الفوز ومواصلة صحوته بعد ان حقق بداية جيدة في بطولة دوري أبطال آسيا لهذا العام على حساب الشارقة الإماراتي بهدف نظيف.





التعاون خاض 17 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري ، فاز في ثمانية مباريات وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر ستة مباريات.





ويعول التعاون على خدمات مهاجمه الخطير هيلدون ولاعب الوسط المميز سيدريك اميسي في تلك المباراة الصعبة.





رابط مباراة العدالة والتعاون مباشر

المباراة تقام في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة ، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة السعودية الرياضية.





جدول ترتيب الاهلى والوحدة بالدوري السعودي

الترتيب الفريق لعب له عليه نقاط

7 التعاون 17 26 23 27

15 العدالة 17 18 33 12













العدالة و التعاون الساعة 2.30 علي قناة 7