راغب علامة برسالة رومانسية لعائلته من باريس لمناسبة عيد الحب

شارك السوبر ستار راغب علامة، محبيه بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهر من خلالها مع زوجته وأبنه.وبمناسبة عيد الحب، وجه علامة رسالة رومانسية لعائلته عبر إنستجرام وهو في باريس، وأرفق هذه الصورة الذي نشرها بكلمات من القلب.جدير بالذكر أن راغب علامة كان قد تألق في حفل ذا فويس مع الفنانة الإماراتية أحلام وشاركهما الحفل نجوم الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس.من جانب آخر، طرح علامة أغنية كان غيرك أشطر، وهي من ألحان طلال وكلمات خالد المريخي، وقد صدرت الأغنية على جميع المنصّات الموسيقيّة الإلكترونيّة واليوتيوب.