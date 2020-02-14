Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد حفلة تعذيب من زوجها.. دفن جثة سيدة بدار السلام

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:04 م
Advertisements
النيابة
النيابة
داليا عادل
Advertisements
صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل، قتلت على يد زوجها، بعد حفلة تعذيب، بسبب خلافات زوجية في منطقة دار السلام.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بوجود متوفية بأحد المنازل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل بها كدمات وآثار تعذيب.

وبعمل التحريات دلت على قيام زوجها بضربها حتى الموت بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رسميًا.. وزارة الخارجية تكشف عن موعد توقيع اتفاق سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

منذ 41 دقيقة

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| تطورات جديدة في مباحثات سد النهضة.. "الخارجية" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

منذ حوالي 18 ساعة

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

منذ حوالي 5 ساعات

ارتدى ملابس "حريمي" ونقابًا وذبحه.. تفاصيل صادمة في مقتل شاب داخل "سنترال" بالجيزة (صور)

منذ يوم

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تشريح جثة سيدة مسنة متوفية بأحد الشوارع في حدائق القبة‎

"طعنه في نهار رمضان".. تشريح جثة شخص قتله جاره في حلوان

بسبب لهو الأطفال.. تشريح جثة فرارجي قتله جاره بعين شمس

نيابة حلوان تكلف بتشريح جثة شاب لقى مصرعه في مشاجرة مع جيرانه

نزيف داخلي بالرأس.. ننشر تحقيق النيابة في واقعة تعذيب طفلة على يد والدها بالمقطم

"تهشم بالجمجمة ونزيف حاد".. مناظرة النيابة لجثة سيدة انتحرت من الطابق الـ4 بالمعادي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

07:54 ص

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

11:56 ص

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

10:10 م

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status