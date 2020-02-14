بعد حفلة تعذيب من زوجها.. دفن جثة سيدة بدار السلام





وبعمل التحريات دلت على قيام زوجها بضربها حتى الموت بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل، قتلت على يد زوجها، بعد حفلة تعذيب، بسبب خلافات زوجية في منطقة دار السلام.وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بتشريح جثة المجني عليها وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة.وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالي بوجود متوفية بأحد المنازل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل بها كدمات وآثار تعذيب.