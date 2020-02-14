"من اللوكيشن".. نرمين ماهر تحتفل بعيد الحب





وكانت نرمين ترتدي تيشرت أبيض وبنطلون أسود و موبايل ذو جراب لونة أحمر والتقطت الصورة من خلال المرآة حيث أنها كانت تستعد لتصوير أحد أعمالها.





علقت "ماهر" علي الصورة قائلة " من التصوير وأحلي صباح الحب" "Happy valentine day"، وعلق الجمهور علي الصورة قائلين " صباح الحب، صباح الورد والياسمين، الحب لا يؤخذ من كتاب وإنما هو نسخ من قلب لقلب وللحب أربع فصول هم الشعور، الإعتراف، الشوق، البقاء.







يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي من إخراج وائل إحسان.







نشرت الفنانة نرمين ماهر، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " من كواليس أحد أعمالها.