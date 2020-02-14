عامر منيب يتصدر "ترند" جوجل بعد الظهور الأول لزوجته (فيديو)

تصدر الفنان الراحل عار منيب "ترند" محرك البحث جوجل اليوم الجمعة 14 فبراير 2020، بعد الظهور الأول لزوجته وبناته.





زوجة عامر منيب





وحلت زوجة عامر منيب ضيفة على برنامج، "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية "cbc"، برفقة بنات المطرب الراحل.





بنات عامر منيب





واستضافت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي بنات الراحل عامر منيب الـ3 وزوجته السيدة إيمان الألفي، ليلة أمس الخميس الموافق الـ13 من فبراير 2020.





عامر منيب وأغنية الهضبة





وكشف أبناء عامر منيب وزوجته عن مفاجأة بشأن أغنية "العالم الله"، التي غناها الهضبة عمرو دياب، وحققت نجاحًا كبيرًا، أنها كُتبت لمنيب ليغنيها لابنته "زينة"، ولكن تغيرت الكلمات التي كتبها "عمرو مصطفى" وغناها عمرو دياب.





رحيل عامر منيب





وقالت الألفي، إن زوجها عامر منيب رحل تاركًا بناته زينة ومريم ونور في عمر الـ14، 12، والـ8 سنوات، في سن صغير.





حيلة عامر منيب للهروب من ابنته





وأضافت زوجة عامر منيب أن ابنته الوسطى "زينة" كانت تبكي عند خروج منيب لحفلاته، وفكان منيب يرتدي الروب لإقناعها أنه لن يخرج، وبعد نومها يخرج لحفلته، وينزل من المنزل.





نجاح ديو عامر منيب





وتابعت الألفي زوجة عامر منيب: "كنت صاحبة فكرة فكرة ديو "عامل إيه في حياتك" التي قدمها زوجي مع مريم بنتي، وكان الأمر مقتصر على العائلة فقط والأصدقاء، وكنا نريدها أن تذاع عبر fm، ولكن حققت نجاحا كبيرا".



