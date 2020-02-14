Registration continues | “التسجيل مستمر” رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول…تحديث بيانات بطاقات التموين عبر 2020 tamwin

رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول مازال يواصل عمله للاسبوع الثاني علي التوالي، فيعمل الموقع طوال الأربع وعشرون ساعة، ليقوم باستقبال جميع الطلبات المقدمة من أصحاب بطاقات التموين والمشاركين في الدعم، الذين يريدون تسجيل رقم المحمول عبر الموقع الرئيسي لوزارة التموين، وهو دعم مصر، حيث كانت الوزارة قد أعلنت في أول فبراير الحالي عن بدء رابط دعم مصر لتسجيل رقم المحمول، لجميع الأشخاص الذين يشتركون في المنظومة التابعة للدعم والتموين، ويمتلكون بطاقات تموينية لهم ولأسرهم، وأصبح الأمر هام للكثيرين في مصر ممن هم مسجلين في التموين ويحصلون شهرياً علي دعم خمسون جنيه،أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأكدت في بيانها أن موقع دعم مصر متاح الأن بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم أو بأحد أقاربهم ليسهل عليهم التواصل مع أفراد وزارة التموين، في حالة حدوث شكاوي، أو وجود صعوبة لدي المواطن في الحصول علي حصته في السلعة التموينية والخبر الذي تقدمهم وزارة التموين شهرياً





تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر

عملية تسجيل رقم المحمول التي سيقوم بها صاحب البطاقة التموينية، هي مفيدة له من الأساس، وسنوضح لكم الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تسجيل رقم الموبايل عبر رابط دعم مصر، وسنوضح أيضا الأهمية القصوي لاضافة الموبيل الي بيانات بطاقة التموين لسهولة تواصل الوزارة مع المواطنين، ومعرفة كل ماهو يصدر جديد في منظومة الدعم، وتمكين المواطنين من ايصال أرائهم الي المسؤلين في وزارة التموين لحل مشاكلهم.





وزارة التموين نفت ايقاف البطاقات التموينية في حالة عدم تسجيل التليفون

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما قد أذاعته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك حول ايقاف البطاقات التموينية حال عدم تحديثها بياناتهم بإضافة أرقام المحمول، وأكدت أن هذا الكلام غير صحيح وهو مجرد اشاعات يتم ترديدها، وأكدت تسجيل أصحاب التموين للتليفون المحمول على موقع دعم مصر، لن يترتب عليه أى عقوبات في حالة لم يتم كتابته، وليس له أى علاقة بإيقاف البطاقات، وقد أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات،أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على تيسير جميع الإجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال التواصل معهم، وحل جميع المشاكل التي تواجهم في الحصول المواد التموينية المختلفة وكذلك الخبز، والكثير من السلع التموينية التي يتم اضافتها من آن لأخر الي السلع الاساسية، مثل المكرونة والدقيق والسمنة والزيت، والعديد من السلع التي يستغني عنها المشتركين في الدعم.





رابط موقع دعم مصر لاضافة رقم الموبايل

يبحث الكثيرين عن رابط موقع دعم مصر حتي يتمكنوا من اضافة رقم المحنول لدي أو لدي أحد الأقارب، أو القيام بتغيير رقم الموبايل الموجو في بطاقة التموين، وهي الخدمة التي أعلنت حديثاً وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث أطلقت الوزارة رابط الكتروني، ويمكن للمواطنين الذين يمتلكون بطاقة تموين الدخول عبر هذا الرابط، حيث يقوم من خلاله جميع الأشخاص اصحاب بطاقات التموين بتسجيل بياناتهم الناقصة الاسم والعنوان كاملاً ثم اضافة رقم المحمول، كما يتم عبر موقع دعم مصر الذي أنشأته وزارة التموين تسجيل الأشخاص الجدد الذين لم يتم تسجيلهم من مثل الأطفال الصغار، ويتم فصل شخص عن بطاقة أسرته.





الخطوات الصحيحة لتسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر

أطلقت وزارة التموين في مصر خدمة لاصحاب بطاقات التموين حيث يمكنهم الآن من خلال موقع دعم مصر ادخال أرقام المحمول لديهم من أجل أن يتم التواصل بينهم مباشرة حول الدعم وكل ماهو جديد أو في حالة وجود أى مشاكل لأصحاب التموين، وسنذكر لكم من خلال هذه الخطوات طريقة تسجيل رقم الموبايل عبر دعم مصر.





وقد أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف الرئيسي من اضافة رقم المحمول لصاحب البطاقة هو التواصل مع أصحاب البطاقات بخصوص موضوعات دعم السلع أو وجود شكاوي.





- صاحب البطاقة يدخول لموقع دعم مصر

- يكتب رقم بطاقة التموين

- ثم الرقم القومي

- يختار المحافظة التي يسكنها

- يضغط عرض

- يدخل علي صفحة جديدة ويسجل رقم التيلفون

- يشترط ان رقم التليفون مسجلا باسم صاحب بطاقة التموين أو فرد من الاسرة يكون مسجل في البطاقة.

- يحذر علي صاحب البطاقة كتابة رقم تليفون يكون مسجل في بطاقة أخري





شائعة ايقاف البطاقات التموينية التي لن تضيف رقم الموبايل

المركز الاعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري نفي كل الانباء التي تم بثهافي بعض وكالات الأنباء، والمواقع الاخبارية، حول نية وزارة التموين ايقاف بطاقات التموين الغير مسجل بها رقم محمول، حيث أكدت وزارة التموين أن كل ما تم نشره هو أكاذيب واشاعات ليس لها مصدر، ويواصل موقع دعم مصر قيامه بتلقي الطلبات من جميع من يحملون بطاقات تموينية ويريدون تحديث أرقام تليفونات المحمول.



