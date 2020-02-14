"ربنا يبعد عننا إي شر".. محمد الشرنوبي يعايد خطيبته في عيد الحب

هنأ الفنان محمد الشرنوبي خطيبته راندا رياض بمناسبة عيد الحب، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وعلق الشرنوبي على صورتهما قائلًا: عيد حب سعيد، ربنايخليكي ليا ياحبيبتي ويبعد عننا أي شر.جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي قد أعلن خطبته لراندا رياض منذ أكثر من شهر وسط فرحة شديدة من محبيه.جدير بالذكر أن محمد الشرنوبي كان قد شارك فى فيلم "الممر"، الذي يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية بداية من حرب ١٩٦٧ مروراً بحرب الاستنزاف.