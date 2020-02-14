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جامعة حلوان تنظم مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:55 ص
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بوابة الفجر
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نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف الأستاذ الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك تزامنًا مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر".

وتهدف مبادرة "إيد على إيد اتحضر"، إلى تجديد الوعي بأهمية دور الطالب في تحمل المسئولية في تجديد الاعتماد ٢٠٢٠، الخدمة العامة لمجتمع الكلية وذلك بالاعتماد على سواعد أبنائها، تدعيم الروح الإيجابية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والعمال وكذا تغيير السلوكيات للحفاظ على بيئة الكلية ومواردها.

يذكر أنه قد قام بالإشراف على تنفيذ المبادرة مدير وحدة ضمان الجودة الأستاذ الدكتور سماح سالم بالتعاون مع القائم بعمل وكيل  الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذ الدكتور عائشة عبد الرسول وقد شارك في المبادرة طلاب التدريب الميداني بالكلية تحت إشراف لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية.
جامعة حلوان تنظم مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"
جامعة حلوان تنظم مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"
جامعة حلوان تنظم مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"
جامعة حلوان تنظم مبادرة "إيد على إيد اتحضر للتجديد"
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الكلمات المفتاحية

مبادرة جديدة جامعة حلوان ايد على ايد اتحضر

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