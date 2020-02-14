رئيس جامعة القاهرة: طرق التفكير القديمة من أهم أسباب التخلف





وكما أكد الخشت، على ضرورة تدريب الطلاب على التفكير العلمي بوصفه أساس الانتقال إلى عصر العلم والصناعة، معتبرا أن التمسك بطرق التفكير القديمة هو أحد أهم أسباب التخلف، وأن المدافعين عن الطرق القديمة مسؤولون بشكل مباشر عن عدم تقدمنا في مضمار العلم والحضارة.



ووجه، أعضاء هيئة التدريس بالتركيز على شرح طرق التفكير في المحاضرات، والقدرة على تحليل الآراء المطروحة وأنواعها، واكتشاف مدى صدقها وصحتها وجوانب القوة والضعف فيها، ورصد الأخطاء الشائعة في التفكير، وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام المسبقة، مشددًا على ضرورة أن يكون أعضاء هيئة التدريس دعاة لتغيير طرق التفكير وليسوا مجرد مدرسين للمقرر، وأن يمتلكوا مهارات الاستماع والتحاور مع الطلاب، حتى يجذبوا الطلاب لحضور المحاضرات والتفاعل معها.



وناقش رئيس جامعة القاهرة، مع أعضاء هيئة التدريس نتائج تقارير تدريس المقرر للعام الماضي، مشيدا بالجهود المبذولة من هيئة التدريس ولجنة الإرشاد الأكاديمي، معربًا عن سعادته بالنتائج التي تحققت.



وكانت جامعة القاهرة قد طرحت مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتاب عن التفكير النقدي، ليكون مقرر دراسي ومتطلب من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة، وتدريس المقرر مرة واحدة لجميع الطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدي فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج. كما قامت الجامعة بتدريب أعضاء هيئة التدريس على تدريس مقرر التفكير النقدي، بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة، ويستهدف مقرر التفكير النقدي تزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها في جميع المواقف والمجالات والمشكلات التي يواجهها الطلاب في حياتهم اليومية ليكونوا بناءً منطقيًا للحجج والآراء المطروحة وأنواعها وتحليلها واكتشاف مدى صدقها وصحتها وجوانب القوة والضعف فيها ورصد الأخطاء الشائعة في التفكير وبخاصة الأحكام المسبقة.

ترأس الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماع لجنة الإرشاد الأكاديمي، المعنية بمتابعة تدريس مقرر التفكير النقدي على طلاب الجامعة في الفصل الدراسي الثاني، بحضور الدكتور عبد الله التطاوي مستشار رئيس الجامعة، والدكتور معتز عبدالله مساعد رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ممن يقومون بتدريس المقرر بمختلف كليات الجامعة.وأكد الخشت، خلال الاجتماع، على ضرورة قيام مدرسي المقرر بتعريف الطلاب في المحاضرات الأولى مفهوم التفكير النقدي وأهميته وآلياته بأسلوب مبسط وواضح يجذب الطلاب للحضور والتفاعل لكي يتجنبوا التفكير العشوائي والخرافي، والتحول إلى مرحلة التفكير العقلي النقدي الذي تحاول الجامعة غرسه في طلابها في إطار تنفيذ مشروع تطوير العقل المصري الذي تتبناه الجامعة منذ عام 2017، وهو خطوة ضرورية لتطوير العقل الديني لارتباط العقل العام وطرق تفكيره بطريقة فهم الدين.واستعرض رئيس الجامعة، التعديلات التي تضمنها الإصدار الثاني للكتاب، بهدف تعليم الطلاب البحث عن حلول للمشكلات المختلفة بطريقة علمية، مؤكدا على أهمية دراسة المغالطات والبدء بمغالطة ( على الكل ينطبق على الجزء)، ومغالطة (الانتقال من الجزء إلى الكل)، وبيان طرق التفكير السليمة، مشيرًا إلى أن أحد طرق التفكير الخاطئة والشائعة تتمثل في قياس الحاضر كله على الماضي كله دون تمييز، وهذا ما ينسحب على مشكاة التعامل مع التراث بإطلاق.