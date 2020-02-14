Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم بتاريخ 14-2-2020 NOW

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يلاقي النصر نظيره الشباب، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


ويقام اللقاء بين النصر والشباب عند الساعة الخامسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والسادسة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول في الدوري السعودي للمحترفين الذي جمع بين النصر والشباب قد انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

النصر تعادل إيجابيًا بهدفين أمام نظيره السد القطري في اللقاء السابق له ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

بينما تلقى الشباب الخسارة أمام نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.
الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6
Advertisements

أخبار تهمك

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| تطورات جديدة في مباحثات سد النهضة.. "الخارجية" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

منذ 42 دقيقة

بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

منذ حوالي 18 ساعة

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ارتدى ملابس "حريمي" ونقابًا وذبحه.. تفاصيل صادمة في مقتل شاب داخل "سنترال" بالجيزة (صور)

منذ يوم

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

رسميًا.. وزارة الخارجية تكشف عن موعد توقيع اتفاق سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

07:54 ص

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

11:56 ص

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

10:10 م

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status