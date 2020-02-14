مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي والمصري kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

يلتقي فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية ضد المصري اليوم، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الأهلي والمصري على أرضية استاد المكس في الإسكندرية، ضمن مواجهات المسابقة المحلية.





ويدخل الأهلي مباراة اليوم متصدرًا ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، أما المصري فيقع بالمركز العاشر ولديه 20 نقطة.





موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم

تبدأ مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والربع بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الدوري

وتٌنقل مباراة الأهلي والمصري عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت الناقلتين لمنافسات الدوري.

الاهلي الساعة 8.15 علي قناة 4