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طبيب الأهلي يطمئن على سعد سمير في ألمانيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء اتصالا هاتفيا بسعد سمير مدافع الفريق الأحمر المتواجد في ألمانيا حاليا للخضوع لفحوصات طبية جديدة بعد جراحة وتر أكيلس التي خضع لها.

وكان سعد سمير مدافع الفريق قد غادر إلى ألمانيا قبل عدة أيام لإجراء بعض الفحوصات الطبية واستكمال تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس التي تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي بالقاهرة، ضمن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
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