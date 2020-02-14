الأهلي ضد المصري... التاريخ يرجح كفة الأحمر في مواجهاته أمام الفريق البورسعيدي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة هامة في الثامنة والربع من مساء اليوم اليوم الجمعة أمام نظيره المصري البورسعيدي في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويتطلع الفريق الأحمر لتحقيق الفوز الخامس عشر على التوالي حيث حقق الانتصار في 14 مباراة متتالية هذا الموسم بالدوري.



مواجهة اليوم هي المواجهة رقم 118 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 117 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 64 مباراة، وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة، فيما خسر الأهلي في 19 مباراة.



تعود أولى مواجهات الفريقين إلى موسم 1948- 1949، في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها كل من: صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي، فيما كانت آخر المواجهات في 25 أبريل الماضي وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد عن طريق صالح جمعة وعلي معلول.



نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 163 مناسبة، حملت توقيع 92 لاعبًا، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا.



رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبدالمنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في خمس مناسبات.



نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام المصري في 56 مباراة، بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 25 مباراة.



أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها «فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم»، والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم (هدفان)، وحسام حسن (هدفان).



