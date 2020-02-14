Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري المحترفين| مفاجأة في تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:30 ص
Advertisements
النصر والشباب
النصر والشباب
أميرة فطيم
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.


وفيما يلي التشكيل المتوقع للشباب أمام النصر:-

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم، عبد الله الزوري

خط الوسط: ألفريد ندياي- عبد المجيد الصليهم - جوانكا- تركي العمار- أسبيريا

خط الهجوم: ماكيتي ديوب

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، حصدهم من 17 مباراة فاز خلالهم في 10 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في مبارتين، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. وزارة الخارجية تكشف عن موعد توقيع اتفاق سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل| تطورات جديدة في مباحثات سد النهضة.. "الخارجية" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

ارتدى ملابس "حريمي" ونقابًا وذبحه.. تفاصيل صادمة في مقتل شاب داخل "سنترال" بالجيزة (صور)

منذ يوم

أزمة كبرى تهدد إقامة مباراة الأهلي والمصري في الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

منذ حوالي 14 ساعة

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

منذ 40 دقيقة

عاجل.. بيان مهم من وزارة الداخلية

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي.. مفاجأة جديدة من كارتيرون

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مرتضى منصور يعنف أحمد عيد بسبب الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

منذ حوالي 5 ساعات

انتهت الحكاية.. 6 وجهات محتملة لنجم ريال مدريد الأسطوري الصيف المقبل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:20 ص

أول رد فعل من محمد رمضان على هاشتاج مقاطعته

بيراميدز ينصب شباكه لضم نجم الأهلي

07:54 ص

رسميا.. "التعليم" تحسم مصير مسابقة التعاقد مع الـ120 ألف معلم

11:56 ص

عاجل.. 'الصحفيين' تقرر شطب عماد أديب من جداولها

10:10 م

تقارير.. حقيقة خطف ريال مدريد صفقة برشلونة الكبرى وهدف ميسي

08:57 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: ما لم ينشره هيكل قبل رحيله.. أمير قطر اعترف لى بإنفاق 10 مليارات دولار لإسقاط النظام فى سوريا

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

DMCA.com Protection Status