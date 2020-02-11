سوق دبي المالي يهبط 0.41% بمستهل التعاملات بضغط هبوط قطاع العقارات والبنوك









سوق دبى المالى





إستهل سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.41% خاسرا 11.35 نقطة ليصل إلى مستوى 2754.02 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 61.8 مليون سهم محققة ما قيمته 56.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 1034 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 16 سهما، واستقرت 4 أسهم.





وتراجعت 4 قطاعات بسوق دبي، وجاء على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.89%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.77%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.93%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.56%.





وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي اليوم ، سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 4.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 10%، ثم سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.82%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 21.4 مليون ورقة بقيمة 13 مليون درهم.