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الكويت تخفض سعر بيع الخام لشحنات مارس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:50 ص
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بوابة الفجر
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أظهرت وثيقة تسعير اليوم الثلاثاء أن الكويت قلصت سعر البيع الرسمى لشحنات مارس من خام التصدير الكويتى المبيعة إلى آسيا لتصبح 1.35 دولار للبرميل فوق متوسط الخام العمانى فى بورصة دبى للطاقة وخام دبى على بلاتس، وذلك بانخفاض 60 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.

وخفض المنتج أيضا سعر فبراير للخام الكويتى الخفيف الممتاز إلى 2.90 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبى المعروضة، بتراجع 1.75 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
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